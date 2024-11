La politica sempre più impegnata sul fronte della campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Tra i big attesi in Calabria anche l’esponente di Italia viva, Maria Elena Boschi. L’ex ministra del governo Matteo Renzi farà tappa nella nostra regione dall'8 al 10 settembre. In una nota congiunta il segretario regionale di Azione, Fabio Scionti ed Ernesto Magorno coordinatore regionale di Italia viva Calabria hanno specificato: «Nei prossimi giorni comunicheremo i dettagli delle iniziative che organizzeremo con la nostra capolista alla Camera dei Deputati la cui presenza nella nostra regione rappresenta un momento fondamentale della campagna elettorale».