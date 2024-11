Deputata uscente, la candidata grillina è stata ospite della trasmissione Pubblica Piazza condotta da Pasquale Motta

Dalila Nesci, 32 anni, deputata uscente del Movimento cinque stelle, si ricandida ora per il secondo mandato nel collegio Calabria.Nel MeetUp di Reggio Calabria si è impegnata nel referendum contro il nucleare e per la gestione pubblica dell’acqua. Da deputata, già vicepresidente del gruppo del Movimento 5stelle, ha lottato per la sovranità monetaria e si è occupata di tutela del risparmio privato e di contrasto dell’usura bancaria.





Tra le numerose iniziative assunte nel corso dell’ultima legislatura, ha proposto una legge per l'uscita della Calabria dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario e una per il recupero dei fondi non trasferiti alla sanità regionale. Infine, ha promosso una legge regionale di iniziativa popolare, all'esame del Consiglio regionale della Calabria, per ridurre gli sprechi e la burocrazia nel Servizio sanitario calabrese.

L'intervista rilasciata a "Pubblica Piazza":