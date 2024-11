La compagine mira ad attuare pienamente la legge fondante della Repubblica italiana. Questa l’intervista rilasciata da Francesco Toscano a Pasquale Motta nella puntata di Pubblica Piazza

Gli aderenti a Lista del Popolo per la Costituzione si definiscono una forza politica inedita, non un partito, ma un insieme di forze sane -intellettualmente, moralmente e politicamente – che hanno come obiettivo primario quello di salvaguardare la Costituzione italiana. Da qui l’idea di lanciare un “Governo della Costituzione”, cioè una compagine governativa che si riconosca in questo scopo primario e, a prescindere dalla propria estrazione di sinistra, destra e centro, si impegni per contrastare le spinte eversive che vorrebbero reinterpretare o riscrivere la Costituzione. Attuare pienamente la legge fondante della Repubblica italiana è dunque il fulcro del programma di Lista del Popolo per la Costituzione. L'intervista a Francesco Toscano, candidato alla Camera nel Colleggio uninominale Gioia Tauro-Locri e capolista nel plurinominale della circoscrizione Calabria Sud.