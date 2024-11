L’europarlamentare e segretario nazionale della Lega, è capolista per il Senato in Calabria. Ecco le sue parole nell’ambito della trasmissione Pubblica Piazza, condotta da Pasquale Motta

Matteo Salvini ha 45 anni, è un europarlamentare ed è il segretario nazionale della Lega. È capolista per il Senato in Calabria. Milanese, figlio di un dirigente d'azienda e di una casalinga. In gioventù il suo orientamento politico era indirizzato verso l’estrema sinistra tanto da essere stato il fondatore e leader dei Comunisti padani. Dal 1993 al 2012 è stato consigliere comunale di Milano. Alle elezioni politiche del 2008 e del 2013 è stato eletto alla Camera, salvo poi rinunciare al seggio nazionale per continuare a sedere nell’Europarlamento, scranno che occupa dal 2004.

Ha scalato il partito del Carroccio fino a prendere il posto del suo mito giovanile, Umberto Bossi, sebbene negli ultimi anni di reggenza bossiana è stato un duro oppositore del cerchio magico che circondava il fondatore della Lega Nord. Ora che la Lega ha rinunciato alle mire secessioniste e ha edulcorato fortemente le posizioni antimeridionali, Matteo Salvini si propone come leader nazionale.