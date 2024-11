Ospiti del talk politico “Pubblica Piazza” condotto da Pasquale Motta Domenico Furgiuele, Antonio Viscomi e Nico Stumpo. Alle 23 su LaC Tv

Torna questa l’appuntamento con la trasmissione dedicata alle prossime elezioni che si svolgeranno il 4 marzo. Ospiti del talk politico condotto da Pasquale Motta Domenico Furgiuele, candidato per la Lega di Salvini come capolista nei due collegi plurinominali per la Camera dei deputati, Antonio Viscomi, vice presidente della giunta regionale e capolista Pd nel collegio proporzionale per la Camera, Nico Stumpo, capolista per Liberi e Uguali in entrambe le liste proporzionali per la camera dei deputati.

