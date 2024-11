La candidata del Pd alla Camera intervistata nell’ambito della trasmissione “Pubblica Piazza” in vista delle prossime elezioni del 4 marzo

Candidata per il Pd nel collegio proporzionale Calabria 2 per la Camera dei deputati, figlia di Filippo Veltri, decano del giornalismo calabrese, Giulia Veltri è giornalista e lavora al Quotidiano della Calabria nonchè collaboratrice del quotidiano nazionale “La Stampa”. Pasquale Motta l’ha intervistata per la trasmissione “Pubblica Piazza” in vista delle prossime elezioni del 4 marzo.