Il capolista per Liberi e Uguali in entrambe le liste proporzionali per la camera dei deputati è stato intervistato nell’ambito della trasmissione Pubblica Piazza condotta da Pasquale Motta

Nicola Stumpo è capolista per Liberi e Uguali in entrambe le liste proporzionali per la camera dei deputati. Inizia a fare politica nella FGCI e dopo lo scioglimento del PCI aderisce prima a Rifondazione Comunista e poi nel 1995 ai Comunisti Unitari di Famiano Crucianelli; in seguito confluisce nei Democratici di Sinistra, assumendo l’incarico di responsabile nazionale per le politiche sociali della Sinistra Giovanile.

Dal 2001 è responsabile del tesseramento ai DS, ruolo ricoperto fino al 2003 quando entra in segreteria nazionale, rimanendovi fino allo scioglimento del partito. In seguito diviene membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Il 24 novembre 2009 è stato scelto come Responsabile nazionale dell'Organizzazione del PD nella segreteria nazionale dell'allora neo-segretario Pier Luigi Bersani, una carica che ricopre sino al 2013.

!banner!

È stato eletto deputato alle elezioni del 2013 ed è stato segretario del gruppo PD alla Camera fino al 2017, quando esce dal PD per fondare Articolo 1, movimento confluito nell’alleanza elettorale di Liberi e Uguali in vista delle Politiche del 4 marzo. L'intervista a Nicola Stumpo nell'ambito della trasmissione Pubblica Piazza.