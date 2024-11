Ospite di Pubblica piazza, il format targato LaC Tv condotto da Pasquale Motta, il vice presidente della giunta regionale e capolista Pd nel collegio proporzionale per la Camera

Antonio Viscomi, vice presidente della giunta regionale della Calabria, ha 57 anni ed è capolista Pd nel collegio proporzionale per la Camera. Dal 1999 è professore ordinario di Diritto del lavoro all’università di Catanzaro. In passato ha collaborato per la redazione del testo unico del lavoro pubblico, del regolamento sul telelavoro e dello statuto dei lavori. Coordinatore nazionale o locale di diversi progetti di ricerca e relatore in numerosi convegni nazionali o internazionali, è autore di oltre 150 pubblicazioni tra le quali anche un manuale universitario di diritto del lavoro.

Tra gli incarichi ricoperti, anche quello di direttore del Dipartimento di Diritto dell'organizzazione pubblica economia e società dal 2004 al 2011. È stato inoltre componente del Direttivo dell'Associazione italiana di diritto del lavoro, presidente del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca, presidente del Comitato dei garanti dell'Università di Firenze e componente del tavolo di coordinamento giuridico dell'Agenzia negoziale per le pubbliche amministrazioni.