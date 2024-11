Ai microfoni di LaC Tv, intervistata per la trasmissione Pubblica Piazza condotta da Pasquale Motta, la candidata per il Pd nel collegio uninominale Catanzaro-Vibo

Aquila Villella, ha 55 anni ed è candidata per il Pd nel collegio uninominale Catanzaro-Vibo. È professore ordinario di diritto privato all’Università Magna Graecia di Catanzaro, ateneo per il quale ha ricoperto anche alcune cariche istituzionali. In particolare dal 2010 al 2016 è stata componente del senato accademico, mentre dal 2017 è consigliere d’amministrazione. Da sempre impegnata a sinistra, ha fatto parte del Consiglio Comunale di Lamezia dal 2010 al 2015 come consigliere comunale del PD con la giunta Speranza.

Nel 2015 è stata rieletta con una lista civica che aveva l’ambizione di unificare tutto il centro sinistra di Lamezia. In queste vesti ha svolto il ruolo di consigliere comunale d’opposizione alla giunta di destra guidata dal sindaco Mascaro. Dal 2016 al 2017, sempre per il Pd, è stata anche Consigliere della Provincia di Catanzaro.