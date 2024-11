I tre candidati in corsa alle prossime elezioni si rivolgono direttamente ai votanti nell'ambito della trasmissione Pubblica Piazza condotta da Pasquale Motta

Ospiti della trasmissione Pubblica Piazza condotta da Pasquale Motta, i tre candidati in corsa alle elezioni del 4 marzo, Paolo Naccarato, candidato uninominale alla Camera per Forza Italia, Giacomo Mancini, uninominale alla Camera Cosenza per la coalizione del centrosinistra, e Anna Laura Orrico, candidata uninominale Camera Cosenza M5s, rivolgono il loro appello direttamente agli elettori.

Naccarato: «Esperienza, serietà ed impegno le mie garanzie»

Mancini: «Cosenza ha bisogno di un cosentino in Parlamento»

L'appello di Anna Laura Orrico

Per vedere la puntata integrale di Pubblica Piazza CLICCA QUI