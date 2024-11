Il candidato al Senato di Forza Italia per il collegio di Reggio minimizza le polemiche interne: «C'è bisogno di nuovi punti di riferimento e di una diversa azione politica»

Marco Siclari, uomo di riferimento di Antonio Tajani in Calabria e candidato al Senato per Forza Italia a Reggio, non sembra per nulla scosso dalle polemiche cha agitano il partito dopo la chiusura delle liste. Alcune decisioni azzurre sono arrivate piuttosto inaspettate e, soprattutto l’esclusione del capogruppo in Consiglio Alessandro Nicolò, ha provocato numerose prese di posizione, con oltre 100 iscritti che hanno restituito la tessera.

Siclari minimizza e afferma: «ci sono le condizioni giuste per il rinnovamento». E poi espone i punti principali del suo programma politico.