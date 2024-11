Ospiti della puntata condotta dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, la candidata al Parlamento europeo nella circoscrizione sud per la Lega – Salvini Premier e il consigliere regionale – Mdp Art.1. Inizio alle 23.30 su Lac Tv, canale 19

Questa sera, giovedì 23 maggio 2019, alle 23.30, ultimo appuntamento con lo speciale elezioni 2019 di Pubblica Piazza, in onda sul canale 19 di LaC TV. A rispondere alle domande del direttore di lacnews24.it Pasquale Motta: Emma Staine candidata al Parlamento Europeo nella circoscrizione sud per la Lega – Salvini Premier e Arturo Bova consigliere regionale – MDP Art.1. La puntata sarà replicata alle 12:00 di venerdì 24 maggio 2019 sempre sul canale 19 di LaC TV. Il confronto televisivo potrà essere seguito in diretta streaming sul sito lactv.it e sul sito lacnews24.it