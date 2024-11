Continua la campagna elettorale in vista del 4 marzo. Il candidato alla Camera per la coalizione di centrosinistra si presenta

«L'identità è importante, ci dice chi siamo e ci aiuta a disegnare le traiettorie future. Lo ha ben compreso l'elettore cosentino che ieri, alla mia richiesta di sostegno, mi ha risposto: "Ohi Co' e a chini avissimu i votà! A Mimì? Cocò? O a Giacomo Mancini!: Sono certo che il 4 di marzo i cosentini e le cosentine sceglieranno l'opzione giusta per riportare in Parlamento la città di Cosenza e le sue istanze». Così Giacomo Mancini candidato alla Camera per la coalizione di centrosinistra (collegio uninominale di Cosenza). Il candidato della città, supportato da Pd, Civica popolare, +Europa con Emma Bonino e Insieme, ha incontrato gli elettori alle 17,30 nella sala convegni di Spezzano della Sila in via Roma.