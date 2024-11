Il presidente del Senato sarà a Vibo Valentia e a Lamezia per appuntamenti legati alla campagna elettorale di “Liberi e Uguali”

Oggi, martedì 6 febbraio, il presidente del Senato Pietro Grasso sarà in Calabria per una serie di appuntamenti legati alla campagna elettorale di “Liberi e Uguali”. Due gli appuntamenti salienti della giornata calabrese di Grasso. Il primo si terrà a Vibo Valentia, all’ospedale “Jazzolino” (sito in Piazza Fleming), dove il presidente del Senato presenterà le idee e le proposte programmatiche di “Liberi e Uguali” sulla sanità. Alle ore 17:30, poi, Grasso sarà alla Masseria “I Risi” (sita in località Risi a Lamezia Terme - S.Eufemia) dove aprirà ufficialmente la campagna elettorale di “Liberi e Uguali” assieme a tutti i candidati calabresi alla Camera e al Senato.