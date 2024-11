Una assemblea per conoscere storie, volti e temi della campagna elettorale del Partito democratico. L’esponente democrat è candidata alla Camera

Salone gremito a Rende per la presentazione della candidatura alla Camera di Enza Bruno Bossio, capolista del pd al proporzionale Calabria Nord. Un incontro nel quale la parlamentare cosentina traccia un bilancio dell'attività svolta a Montecitorio ribadendo le ragioni della sua ricandidatura nel solco di una profonda passione per la politica.

Tra il pubblico i candidati del collegio uninominale Giacomo Mancini e Sonia Ferrari, numerosi militanti, soprattutto semplici cittadini. A loro Enza Bruno Bossio lascia la ribalta, alle persone incontrate durante il suo mandato, con cui ha collaborato per la risoluzione di piccoli e grandi problemi della Calabria. Dall’impegno del riammodernamento della statale jonica, testimoniato dalla presenza di Fabio Pugliese presidente dell’associazione Basta Vittime sulla 106, a quello per la stazione dei treni di Vaglio Lise e per l’inclusione della storica ferrovia della Sila nell’elenco di quelle riconosciute come turistiche.

Traguardi già raggiunti ed altri da conquistare, con la medesima voglia di rappresentare i calabresi in Parlamento e di contribuire allo sviluppo di questa regione.