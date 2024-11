Il premier e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione si incontreranno nelle prossime ore a Roma

COSENZA – Dopo Lorenzo Guerini, ecco l’attesa telefonata del premier-segretario. Matteo Renzi ha personalmente chiamato Mario Oliverio complimentandosi con lui “per lo straordinario risultato conseguito domenica scorsa alle primarie del centrosinistra in Calabria”. E' quanto si legge in una nota dello staff del candidato. Oliverio, dal canto suo, ha espresso al premier "sincero apprezzamento per il gesto significativo" compiuto nei suoi confronti. Entrambi - è scritto - hanno concordato di incontrarsi nei prossimi giorni. Matteo Renzi, infine, ha espresso pieno sostegno a Mario Oliverio nella imminente competizione elettorale che lo vede in corsa per la carica di Presidente della Regione Calabria".

Vertice a Roma. Il neo candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra è infatti atteso nelle prossime ore a Roma, invitato al Nazzareno dal vice segretario nazionale Lorenzo Guerini per definire la strategia da mettere in campo in vista delle elezioni regionali in programma il prossimo 23 novembre.

Prove tecniche di unità. In Calabria si lavora intanto all’unità del partito e della coalizione. Primo segnale la conferenza stampa andata in scena nella sede del Pd a Lamezia Terme. Seduti, tutti insieme, dietro ad un tavolo c’erano Oliverio, Callipo, Speranza e lo stesso segretario regionale Magorno. Dopo le primarie, quindi, L’assalto a palazzo Alemanni del centrosinistra riparte da Lamezia Terme, teatro di un’affollatissima conferenza stampa aperta a dirigenti, militanti e simpatizzanti. Si riparte da un clima di ritrovata unità, se vera o presunta lo dirà il tempo. Di sicuro le telefonate di Gianluca Callipo e Giannetto Speranza sono state apprezzate da Mario Oliverio.

Sostegno a Oliverio. Il sindaco di Pizzo non ha escluso la sua candidatura al consiglio regionale in appoggio all’ex presidente della Provincia di Cosenza. “Ne dovrò parlare con il mio gruppo”. Pronto a riscendere in campo Giannetto Speranza, il cui mandato di sindaco di Lamezia volge al termine. “C’è la mia disponibilità – ha detto – ha sostenere concretamente Mario Oliverio con una candidatura per consigliere regionale”.