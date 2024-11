Il senatore apre alle liste civiche, ma ribadisce “dovranno essere chiuse ai consiglieri regionali uscenti”

CATANZARO - "Siamo impegnati a costruire una nuova alleanza tra moderati a condizione che venga rispettata l'autonomia e la dignità di ognuno". Lo ha detto il Senatore Antonio Gentile intervenendo a Conversano alla manifestazione nazionale del Ncd insieme al senatore Nico D'Ascola.

Si lavora all’unità. "Aspettiamo il tavolo nazionale - ha aggiunto Gentile - al quale dovranno partecipare Quagliariello, Lupi e Cesa per definire una strada comune con i possibili alleati in tutte le Regioni. E' chiaro che lavoreremo per un'unità di intenti - ha detto ancora Gentile - senza rincorrere però nessuno”.

Sì alle liste civiche ma… Sulla Calabria, Gentile ha detto che "Ncd e' favorevole alla costituzione di liste civiche che, però, dovranno contenere energie nuove della società civile e dei Comuni ed essere chiuse senza tentennamenti ai consiglieri regionali uscenti: le espressioni del territorio autonome e indipendenti sono una ricchezza, mentre i tentativi di trasformismo vanno respinti con fermezza. Ncd ha una sua caratteristica di governabilità e di trasparenza - ha concluso Gentile - che non può passare in secondo piano".