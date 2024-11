Per i democrat serve ripartire e coinvolgere rappresentanze sociali nonchè la classe dirigente e professionale per dare nuovi stimoli al territorio

Convocata dal segretario della Federazione provinciale di Catanzaro, Gianluca Cuda si è tenuta una riunione per analizzare l’attuale situazione politica- organizzativa ed amministrativa della città di Lamezia Terme.

L’evidente sofferenza in cui si dibatte la città a causa dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e l’inerzia per la quale si distingue la triade commissariale nell’ affrontare la gestione amministrativa di una comunità e di un territorio dalle enormi potenzialità – riferisce una nota - impongono al PD lametino di riprendere con forza un ruolo propulsore e propositivo nella costruzione di un progetto politico allargato a tutte le forze sane della città.

Un progetto – si legge ancora - che veda il coinvolgimento delle rappresentanze sociali ma anche della classe dirigente e delle professioni nonché dei tanti talenti che la città esprime, al fine di individuare un percorso comune capace di rianimare una comunità che appare, purtroppo, sfiduciata ed incapace di invertire la rotta.

«Il PD – si rimarca nel comunicato - sente la responsabilità di affrontare la situazione e per questa ragione intende ripartire, mettendo insieme le varie sensibilità, ed aprire pubblicamente la discussione per confrontare idee e progettualità per uscire dall’attuale crisi sociale, economica e politica».

Nel corso della riunione, inoltre, si è anche decisa la costituzione di un organismo interno, coordinato dal Segretario della Federazione provinciale, che consenta una riorganizzazione strutturale del partito e sia in grado di mettere in campo tutte le iniziative opportune per rinvigorire l’azione del PD sul territorio e avviare la fase congressuale che condurrà al congresso cittadino con l’elezione dei nuovi organismi di partito e che metta al centro del suo progetto politico la ripartenza della città.

Il congresso cittadino dovrà svolgersi entro la metà del prossimo mese di giugno, vale a dire immediatamente dopo la conclusione delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo che vede il PD impegnato a sostenere i suoi candidati con l’obiettivo politico di contrastare l’avanzata delle forze populiste euroscettiche e di destra.