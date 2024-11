Il consigliere regionale del vibonese annuncia la firma di un protocollo di intesa con la Regione per la manutenzione straordinaria delle spiagge e delle strade nella zona costiera della provincia.

Si è appena concluso presso la Presidenza della Regione Calabria un incontro tra, il Presidente della Regione Mario Oliverio, il consigliere Regionale Michele Mirabello, il prefetto della provincia di Vibo Valentia, il presidente della Provincia Di Vibo Valentia, alcuni sindaci dei comuni costieri e i dirigenti di Calabria verde, durante il quale si è stabilito di predisporre un protocollo d'intesa per la pulizia e la manutenzione delle strade e delle cunette nella zona costiera della provincia di Vibo Valentia, nei comuni che vanno da Pizzo a Nicotera, interventi che riguarderanno inoltre la SP 22 e 17.



Riunione straordinaria richiesta dal consigliere regionale Mirabello vista la situazione in cui versa la viabilità proprio all'inizio della stagione estiva.



"Ringrazio il presidente Oliverio per impegno e per la disponibilità dimostrata nonostante queste non siano competenze regionali, daremo il via ad un'operazione straordinaria di manutenzione e pulizia in una delle zone a più alta vocazione turistica della Calabria. Daremo un minimo di decoro e pulizia alle nostre strade garantendo inoltre una viabilità più sicura per tutti.

Saranno coinvolti circa 160 operai di Calabria verde che lavoreranno suddivisi in 10 squadre per il nostro territorio. Questo lavoro straordinario si aggiunge al lavoro che Calabria verde sta facendo su alcune arterie interne sempre della nostra provincia che comunque continuerà. Domani mattina sarò, con delega del presidente Oliverio, in prefettura a firmare il protocollo d'intesa.