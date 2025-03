«Strade in rovina, intervenga la Provincia». Il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianni Papasso, ha scritto alla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, per chiedere interventi urgenti di manutenzione della rete stradale ricadente nella competenza dell’ente intermedio.

Il sindaco «ancora una volta», si affida ad una missiva «nell’interesse e a tutela dei miei concittadini, nonché dei tantissimi fruitori della rete stradale provinciale ricadente nel territorio comunale».

Papasso segnala, per conoscenza anche al dirigente del settore viabilità, Gianluca Morrone, «le gravi condizioni di impraticabilità del manto stradale provinciale. In particolare, la Sp 169 che collega Lauropoli, Caccianova e Sibari e la Sp171 che collega Doria e Sibari, versano in condizioni rovinose e pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità. Le due strade risultano interessate da interventi per la realizzazione della nuova strada statale 106 Jonica e le loro condizioni anziché migliorare sono progressivamente peggiorate, aumentando le insidie».

«Nuovamente, con fermezza – continua la lettera – segnalo il perdurare di una situazione di degrado che rappresenta un serio rischio per la sicurezza». Il primo cittadino di Cassano ricorda anche che a causa di «numerose segnalazioni», più volte si è fatto carico di «stimolare a più riprese la Provincia di Cosenza, alla quale si chiede di intervenire con urgenza su queste arterie che attraversano il Comune di Cassano all’Ionio, ma che risultano fondamentali per tutto il territorio. La speranza ora è che la Provincia intervenga al più presto per risolvere questa situazione – conclude Gianni Papasso – che si è fatta sempre più difficile e non più procrastinabile».