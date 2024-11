Il ministro alle infrastrutture Graziano Delrio: ‘le polemiche politiche non servono’

«Abbiamo lavorato h24 su questo tema. Tanto è vero che devo anche ringraziare la Procura perché è stata molto, molto attenta alle esigenze generali». Ha risposto così, alle polemiche suscitate dai senatori di Ncd, Graziano Delrio, ministro alle infrastrutture, oggi a margine della presentazione dell'insediamento del Comitato di sorveglianza del primo Pon interamente dedicato alla cultura.

«La soluzione che si sta profilando con il lavoro che Anas sta conducendo a pieno ritmo sotto la nostra supervisione – spiega il ministro – potrà consentire in tempi ragionevoli la riapertura dell'autostrada. Detto questo – aggiunge – le polemiche politiche non servono. Bisogna risolvere i problemi e non capisco a cosa si riferiscono quando dicono che si poteva fare di più, visto che l'area è stata sotto sequestro fino a poche settimane fa. Appena è stato liberato l'accesso alle rampe, è stato possibile cominciare la rimozione delle macerie».

Il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno, con un tweet ha espresso apprezzamento per le parole di Delrio: «Non servono polemiche, l'autostrada sarà riaperta in tempi ragionevoli».