«Concordo pienamente con il Ministro Graziano Delrio, sulla questione della riapertura dell’Autostrada A3: le polemiche sollevate dai senatori del NCD sono improduttive e non aiutano di certo a risolvere il problema », lo dichiara il segretario del Pd Calabria, Ernesto Magorno, che prosegue: « Si deve invece prendere atto, con assoluta evidenza, del fatto che l’impegno del Governo, e “in primis” del Ministro Delrio, ha fatto sì che si attuasse quel pieno raccordo tra le istituzioni interessate che ha impresso una svolta positiva alla vicenda e che consentirà all’ANAS, sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture, di finire i lavori nei tempi richiesti. I senatori del NCD hanno evidentemente dimenticato che sulla questione, come ha opportunamente ricordato il Ministro Delrio, hanno inciso anche i tempi relativi al sequestro dell’area interessata. Per questo – conclude Magorno - la loro uscita appare francamente intempestiva, in un momento decisivo per la soluzione positiva della vicenda che ha bisogno di una costruttiva collaborazione da parte di tutti».