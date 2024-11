Il segretario generale della Cisal Franco Cavallaro chiede al governatore Oliverio di convocare una Giunta straordinaria a Vibo Valentia per affrontare le tante emergenze che colpiscono al città

"La condizione in cui versa, sul piano più complessivo, lo stato di salute del territorio di Vibo Valentia e dintorni continua ad essere in un certo senso sottovalutato da autorità politiche e istituzionali o per meglio dire l’impegno che viene prestato non è all’altezza dei seri rischi che corre”.

E’ quanto scrive il segretario generale della Cisal, Franco Cavallaro che ha aggiunto: “Disoccupazione, dissesto idrogeologico, raccolta rifiuti, sanità, sicurezza, legalità, porto, turismo sono alcune tra le problematiche che stanno mettendo a dura prova la reazione di addetti ai lavori e soprattutto cittadini".





