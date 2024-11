Anche il candidato Elio Costa reagisce alle dichiarazioni del candidato del Centrosinistra Antonio Lo Schiavo

"C'è da ritenere che la dichiarazione di Lo Schiavo sia quanto meno incauta - ha affermato il dott. Elio Costa in una breve dichiarazione- tipico di chi non accetta il dissenso ed è abituato a ricondurre tutto a fantomatici poteri forti, di cui non ho alcuna conoscenza e con i quali non ho stretto alcun rapporto di alleanze".