All’incontro organizzato al sistema bibliotecario vibonese anche il deputato Bruno Censore. La nostra intervista

«Sono venuto qui per ascoltare i giovani e la loro voglia di riscatto. La politica deve dare spazio ai giovani, sentire le loro proposte e ascoltare il loro disagio che non va trascurato. Dobbiamo dare forza a loro e costruire insieme un patto sociale affinché possano dare un futuro e rimanere in questa terra». È quanto dichiarato dal deputato Bruno Censore presente all’iniziativa “Politiche giovanili e crescita del territorio” organizzata a Palazzo Santa Chiara, dove risiede il Sistema bibliotecario Vibonese.

A Vibo Valentia, un gruppo di giovani ha organizzato un incontro a Palazzo Santa Chiara, dove risiede il Sistema bibliotecario Vibonese. “Politiche giovanili e crescita del territorio. Idee e prospettive per le nuove generazioni”, questo il tema attorno al quale i ragazzi si sono confrontati lanciando proposte e richiamando l’attenzione dei rappresentati istituzionali presenti.