Vibo Valentia tenta di cambiare passo. La nuova Giunta prova con uno sforzo straordinario a ristabilire l’ordinarietà. Pulizia e decoro i punti di partenza. Uno sforzo e un’azione alla quale i cittadini vibonesi non erano più abituati. Si tenta di ripartire ripristinando arredo e decoro urbano. La città liberata dalle erbacce e come se avesse ripreso a respirare. Tra i protagonisti di questa manutenzione generale appena partita il neo assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Russo che abbiamo avvicinato per farci spiegare i problemi che la nuova amministrazione ha trovato sul fronte di questi problemi.





Assessore Russo, siete partiti dal ristabilimento del decoro urbano alla città. Innanzitutto le chiedo: che situazione avete trovato?



Abbiamo trovato una città abbandonata a se stessa. Una città di cui nessuno se ne stava prendendo cura. In pochi giorni abbiamo messo su una serie di interventi che non hanno nulla di straordinario. Tenere pulite le spiagge, le vie cittadine i marciapiedi è la normalità.





Dopo tanto tempo si sono rivisti camion, operai, decespugliatori. Come rendere ordinario questo lavoro che oggi avete varato in maniera straordinaria?



Guardi da quando ho l’onore di ricoprire questo incarico, ogni mattina alle 7 sono a controllare quanto la Dusty fa.



Vi è la necessità di aumentare i controlli sull’operato della ditta ma va anche aumentato in tutti noi vibonesi l’amore per la nostra città. Vibo è dei vibonesi e noi tutti dobbiamo agire per ridarle e mantenerla in una condizione di decoro.





Pare che in settimana avete previsto pezzi di asfaltatura integrale.Buche e cattiva manutenzione sono state fino ad oggi uno delle piaghe di questa città. Avete in programma un intervento radicale su questo problema?



Appena insediatomi ho sbloccato due interventi che riguardano la rappezzatura delle buche su Vibo Marina e la posa di asfalto in via Amerigo Vespucci. Ho inoltre sbloccato dei lavori di risanamento ambientale e riqualificazione urbana che riguarda l’area della ponetina adiacente al Presterà di Vibo Marina.



Insieme all’assessore al bilancio stiamo lavorando ad un piano più organico di manutenzione della nostra rete viaria cittadina. Spero di avere presto da lei buone notizie riguardo la disponibilità di una buona cifra per realizzare questo intervento.



Il mio impegno e la mia attenzione rispetto a questa problematica è massima.ù