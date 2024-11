Giovanni Russo annuncia i prossimi interventi previsti da Calabria Verde per risolvere il problema inerente la pulizia degli alvei dei torrenti che attraversano il territorio comunale di Vibo Valentia

'Ieri mattina ho avuto il piacere di incontrare il responsabile di Calabria Verde del distretto n.8 con il quale ho affrontato il problema inerente la pulizia degli alvei dei torrenti che attraversano il territorio comunale di Vibo Valentia.

Da parte di Calabria Verde vi è stata la massima disponibilità ad effettuare gli interventi per ripristinare l’officiosità idraulica dei fossi e torrenti ricadenti nel nostro territorio comunale e dunque scongiurare ogni rischio per la popolazione.

Si tratta di realizzare una serie di interventi lungo le aste fluviali che, alle porte della stagione delle piogge, garantiranno una maggiore sicurezza ai nostri cittadini.

Già questa mattina ho accompagnato personalmente gli operatori di Calabria Verde insieme al personale del Comune, in un sopralluogo al fine di poter individuare in maniera puntuale gli interventi prioritari.

Da parte degli uffici comunali preposti, ho riscontrato massima disponibilità nel fornire in tempi strettissimi tutto quanto necessario affinché prima possibile gli operatori di Calabria Verde possano iniziare i lavori.

Mi preme ringraziare il responsabile del distretto n.8 di Calabria Verde dott. Errigo Antonio, il direttore generale dott. Paolo Furgiuele e i direttori dei Lavori che da subito si sono messi in moto'.