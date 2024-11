Fissato per il 15 settembre la riunione tra il ministro Alfano e l'esponente dell'Ncd vibonese, Alfonsino Grillo

"E' bene ricordare - dichiara Grillo - che il piano di riordino non e' definitivo ed e' quindi necessario intervenire immediatamente e con determinazione. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il ministro Alfano e la deputazione Ncd calabrese. A tale richiesta e' seguita una convocazione per il 15 settembre. Li' spiegheremo che un territorio gia' martoriato da mille emergenze non puo' essere umiliato per meri calcoli numerici'.