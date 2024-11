I giovani del Partito Democratico vibonese si schierano con Antonio Lo Schiavo. Corigliano: 'Un plauso a Soriano per la gestione delle primarie, Vibo ha bisogno di un sindaco come Lo Schiavo'

Si è riunito presso i locali di via Argentaria il circolo cittadino dei giovani democratici di Vibo Valentia. L'ordine del giorno verteva principalmente sulle primarie in programma il 22 febbraio per la scelta del candidato a sindaco del centrosinistra per la città di Vibo Valentia. La discussione è stata aperta dal coordinatore cittadino Antonio Corigliano. In apertura il cordinatore cittadino si dice felice per la massiccia partecipazione dei giovani del circolo. Corigliano ha dichiarato che la città ha bisogno di un cambio di passo e di un sindaco che faccia finalmente il sindaco. "Fino ad oggi questo non c'è stato, la città non è amministrata da 5 anni".



Venendo alle primarie, Corigliano si dice favorevole all'utilizzo di tale strumento: "Bisogna fare un plauso al segretario cittadino Pd Stefano Soriano che le ha fortemente volute ed è stato impeccabile nella gestione di questa fase".

Dopo Corigliano a prendere la parola è il dirigente regionale dei giovani democratici Giuseppe Cutrullà che ha ringraziato Corigliano per la convocazione dell'assemblea degli iscritti. Cutrullà ,dopo aver parlato delle condizioni drammatiche in cui versa la città, ha chiesto all'assemblea tutta di sostenere il candidato Antonio Lo Schiavo in quanto unico candidato del Pd in questa competizione . Lo stesso nel suo intervento ha evidenziato le ottime doti del giovane notaio e la vicinanza della sua figura al mondo giovanile.



Lo Schiavo "ha una solidissima e invidiabile preparazione culturale e amministrativa che altri non hanno". Per Cutrullà, dopo quello che definisce il black out degli ultimi 5 anni, per Vibo si puó aprire una nuova fase grazie alla disponibilità a candidarsi del notaio Lo Schiavo. "Il notaio sarà votato in massa dai cittadini vibonesi" ha dichiarato Cutrullà. Ha concluso i lavori ,dopo i numerosi interventi degli iscritti, Gerlando Termini dichiarando che il notaio rappresenta un opportunità e una speranza per la nostra città: "Sono sicuro che abbia le carte in regola per risollevarla dal baratro in cui si trova per colpa di un centro-destra incapace. Tutta l'assemblea su proposta dei tre dirigenti ha votato all' unanimità sul nome di Lo Schiavo, ritenendola figura più adatta, per preparazione, onestà e competenze, a rappresentare il centrosinistra alle prossime elezioni comunali. L'assemblea tutta ha voluto fare gli auguri al giovane Cutrullà per il prestigioso incarico regionale conferito dal segretario Mario Valente nei giorni scorsi: si occuperà di Giustizia e Turismo per la regione Calabria.



Circolo gd vibo valentia (comunicato stampa)