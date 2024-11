Le due simulazioni in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno. In caso di affermazione del centrodestra a Forza Italia spetteranno 5 scranni. Se la spunterà il centrosinistra a Pd e Centro studi andranno 7 seggi

Si dovranno attendere i risultati del ballottaggio del 23 e 24 giugno per sapere con certezza chi entrerà nel nuovo Consiglio comunale di Vibo Valentia. Con la chiusura dei conteggi per l’attribuzione delle preferenze ai candidati delle 16 liste in campo (QUI TUTTI I NOMI) è possibile però delineare i due diversi scenari che si avranno con la vittoria di Roberto Cosentino o con quella di Enzo Romeo. Saranno loro due, espressione uno del centrodestra e l’altro del centrosinistra, a sfidarsi nel secondo turno. Trentadue gli scranni da riempire in Consiglio comunale: diciannove spettano alla maggioranza, tredici all’opposizione. Nel primo turno Cosentino e Romeo hanno ottenuto rispettivamente il 38. 43% e il 31. 92% dei voti. Importante anche la fetta conquistata dal candidato di centro, Francesco Muzzopappa, che si è fermato al 28. 85% e ora rappresenta il vero ago della bilancia.

Il nuovo Consiglio comunale se vince Roberto Cosentino

Se vince Cosentino il numero maggiore di consiglieri spetta a Forza Italia, che nella coalizione di centrodestra è il partito che ha raccolto più voti (1739 voti, il 9. 59%) e vedrà entrare in Consiglio comunale 5 suoi rappresentanti. Seguono a pari merito, con 4 posti ciascuno, Forza Vibo (1528 voti, 8. 43%) e Fratelli d’Italia (1. 499 voti 8. 27%). Andiamo oltre – la lista di Cosentino che ha ottenuto 1344 voti (7. 41%) – avrà 3 scranni nell’assise cittadina, 2 Vibo Unica (981 voti 5. 41%) e infine 1 la lista Indipendenza (506 voti 2. 79%).

Il nuovo Consiglio comunale se vince Enzo Romeo

Se vince Romeo, avranno sette consiglieri ciascuno il Pd e a Centro Studi Progetto Vibo. Il Partito democratico al primo turno ha racimolato 1798 voti (9. 91%) e la lista collegata al candidato al candidato a sindaco 1. 672 voti, il 9. 22%. In Consiglio comunale entreranno poi 3 esponenti del Movimento 5 stelle (871 voti, 4. 80%) e 2 di Progressisti per Vibo (628 voti, 3. 45%). Continua a leggere sul Vibonese.it.