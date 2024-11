Il candidato del centrosinistra commenta ai microfoni di LaC news 24 le recenti dichiarazioni di Pietro Giamborino, candidato sconfitto alle primarie

"Mi ero ripromesso di non parlare di contenuti diversi rispetto ai programmi elettorali e ai problemi reali della città. Sono tuttavia costretto a intervenire in merito ad alcune notizie apparse sugli organi di stampa in data odierna. Posso comprendere che rientri nell'animo umano di chi esce sconfitto da una competizione elettorale, non volersi rassegnare al risultato. Così come appartiene alla coerenza di ciascuno rispettare o meno l'impegno preso di fronte all'elettorato. Ciò che non posso accettare, però, è che si provi a portare la campagna elettorale verso derive infamanti, così come respingo con sdegno che la mia persona possa essere associata a circostanze che sono lontane anni luce dalla mia storia politica e personale".



È quanto ha affermato Antonio Lo Schiavo in una dichiarazione rilasciata oggi pomeriggio alla testata televisiva LaC News24, intervenendo sulle recenti uscite del principale candidato sconfitto alle primarie del 22 febbraio.



"È la storia personale di ciascuno di noi a parlare - ha proseguito Lo Schiavo - ma invito comunque le forze politiche e tutti gli attori in campo a non cedere a becere strumentalizzazioni, evitando di trascinare la campagna elettorale su toni oggettivamente inaccettabili o insistendo su accuse vergognose e illazioni gravissime rispetto alle quali non intendo più transigere. Il Partito democratico e il comitato organizzatore delle primarie daranno le loro risposte in altre sedi, ma ritengo comunque opportuno che, in questa circostanza, si debba essere estremamente chiari e rispettosi dei nostri elettori".

Paris (PD) - “In qualità di componente della segreteria nazionale del Pd, esprimo pieno sostegno ad Antonio Lo Schiavo, personalità che rappresenta una delle più autorevoli espressioni del nostro partito nella città di Vibo Valentia, come ha ampiamente certificato l’esito delle recenti primarie cittadine che lo hanno indicato quale candidato a sindaco dello schieramento di centrosinistra”. Lo afferma, in una dichiarazione, Valentina Paris, responsabile Enti locali del Pd. “Da parte mia – prosegue – non posso non guardare al giovane notaio vibonese come protagonista indiscusso delle prossime elezioni comunali e del futuro amministrativo della città. Una città che Lo Schiavo saprà condurre verso importanti traguardi, grazie ad un’idea amministrativa chiara e risoluta e a linee programmatiche innovative che fanno della buona amministrazione e della buona politica i punti essenziali, ponendosi perfettamente in linea con il nuovo corso avviato dal Governo nazionale”. “Il Pd sarà al suo fianco – conclude Paris – per supportarlo in questa importante sfida, che vedrà i valori cari a tutti i democratici esprimersi ad esclusivo beneficio dei cittadini”.