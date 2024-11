Il capogruppo di 'Pd e indipendenti': 'Nel 2015 il verde pubblico di Vibo sarà curato come i giardini di Versailles'

'Nella città di Vibo si prevede di spendere di più per la lotta al punteruolo rosso ( 27.000 euro) e per il taglio di alberi pericolosi ( circa 80.000 euro ) che per la manutenzione ordinaria delle scuole ( complessivamente circa 20.000 euro) e per il funzionamento dell'asilo comunale ( 40.000 euro ) . In compenso anche se non c'è nessuna somma per il sociale e le famiglie bisognose ( tranne vecchi finanziamenti ottenuti da precedenti amministrazioni) spendiamo complessivamente più di 500.000 per il verde pubblico e per la gestione e custodia dei parchi. Da questi numeri si evince quindi che per il 2015 il verde pubblico di Vibo Valentia sarà curato come i giardini di Versailles. Spendiamo 46.000 per la convenzione con il consorzio di bonifica ( ma non era gratuita ed era uno dei primi interventi miracolosi a costo zero dell'amministrazione?) , mentre si prevede in bilancio la somma di zero euro per la cultura, zero euro per la stagione teatrale , zero euro per innovazione tecnologica'.