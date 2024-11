Il consigliere comunale di Liberali per Vibo respinge le illazioni di Russo, che aveva letto la sua interrogazione al sindaco come il segno delle prime 'fratture' nella maggioranza che regge Vibo Valentia.

"Dovere precipuo di ogni amministratore è interessarsi del bene comune, al di là della sua appartenenza politica. E soprattutto attivare tutti gli strumenti normativi e regolamentari messi a disposizione dall’ordinamento. Ergo: la presentazione di un’interrogazione, da parte dei consiglieri di maggioranza rientra nelle loro prerogative. Facoltà, chiaramente, da esercitarsi con cautela e solo in casi particolari. E la problematica sollevata vi rientra a pieno titolo, a causa della sua concomitanza estiva. L’interrogazione presentata al fine di conoscere lo stato delle spiagge e delle marine, pertanto, non è un dato affatto «strano» così per come frettolosamente bollato dal consigliere di minoranza Giovanni Russo. La ragione per cui tale questione è stata sollevata in termini formali, mediante apposita interrogazione, va ricercata proprio nella necessità di darle priorità assoluta per superare le criticità in esame in termini estremamente rapidi. Insomma, uno stimolo ad adoperarsi con sollecitudine ed a focalizzare l’attenzione su un aspetto di primaria importanza nell’ordinata gestione del territorio e delle sue risorse. Il consigliere Russo può rasserenarsi. La maggioranza che è emersa dalle elezioni dello scorso 31 maggio, peraltro schiacciante è solida e ben equipaggiata a reggere le sfide del presente e del futuro cittadino. E la «luna di miele» fra il sindaco e i suoi consiglieri è destinata a durare ancora a lungo. Ben oltre l’arco temporale immaginabile dal consigliere Russo e ciò in quanto in seno alla compagine di Vibo non esiste alcuna guerra «intestina», ma solo la pervicace volontà di lavorare alacremente nell’interesse del territorio e della popolazione vibonese. Infine è giusto sottolineare che sia il Sindaco che l’Assessore si sono attivati per cercare di risolvere sin da subito le problematiche esposte e che nel giro di qualche giorno sarà posto rimedio. Ringraziamo pertanto entrambi perché ancora una volta hanno dimostrato che alle parole preferiscono anteporre i fatti".