La prossima assemblea del Partito democratico calabrese si terrà a Vibo Valentia. Lo ha annunciato il segretario regionale dei democratici dopo aver incontrato il candidato di centrosinistra Antonio Lo Schiavo.

Vibo è una sfida decisiva, per il Pd locale e per quello calabrese, chiamato a confermarsi dopo la vittoria alle regionali e a riscattarsi dopo la sconfitta alle primarie di Lamezia. Tanto importante che il segretario regionale ha deciso di convocare qui la prossima riunione dell'assemblea regionale, per stringersi intorno alla candidatura di Antonio Lo Schiavo. L'annuncio di Magorno arriva dopo un incontro con lo stesso Lo Schiavo, che, secondo il segretario, può portare avanti "quell'azione di cambiamento della Calabria, che deve passare dai territori, dai comuni e dalle città, nelle quali il Pd è garanzia di buongoverno e rinnovamento, da perseguire unitariamente con tutta la coalizione di centrosinistra".



Ospite dell'assemblea regionale del 4 maggio Valentina Paris, componente della segreteria nazionale del Pd, e tutti i candidati del centrosinistra calabrese alle prossime amministrative.