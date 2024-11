I consiglieri comunali del Pd reclamano la convocazione di un consiglio comunale aperto, alla presenza di Oliverio e del nuovo dg Caligiuri, facendo da sponda all’inedito asse Mirabello-Guccione.

Un ordine del giorno per la convocazione di un consiglio comunale urgente ed aperto sulla costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, nel quale si chiede «inderogabilmente» la presenza del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, del dg dell’Asp di Vibo, Angela Caligiuri, e di tutti consiglieri regionali del territorio.

A presentarlo non è stato, come sarebbe ragionevole attendersi, un esponente o un gruppo della maggioranza consiliare al Comune di Vibo, bensì la compagine che fa riferimento alla stessa parte politica che oggi governa la Regione e alla quale vengono chiesti chiarimenti in relazione ai ritardi che si registrano nell’avvio dei lavori.

