«Difficile stare dietro alle giravolte del gruppo di Vibo Unica. Abbiamo provato a fare una ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi tre anni e mezzo e scusandoci con chi leggerà, sicuramente ci sarà sfuggito qualche passaggio ma vi sono state così tante virate da parte di questo gruppo che nemmeno il miglior Valentino Rossi riuscirebbe a stare dietro.

Sono stati i primi fautori della candidatura e tra gli “sponsor” politici di Costa.

Per tre anni primi protagonisti della amministrazione. Ad un tratto si smarcano da Costa a causa di poltrone non ottenute». È questo il contenuto di una nota diffusa dal gruppo PD del Comune di Vibo Valentia.



«Subito dopo erano pronti a rientrare a patto che Policaro diventasse Presidente del Consiglio Comunale. Al no del sindaco ritornano opposizione, fino a gridare alla luna la fine della consiliatura. A mozione presentata e firmata da due gruppi della opposizione, non firmano.

Intanto accolgono l’apertura del senatore Mangialavori.

In seguito al loro assenso il sindaco li convoca e loro si rifiutano di andare.

Continuano a non firmare e chiedono ad altri di firmare.

In ultimi la consigliera Gioia dimenticando che è lei l'opposizione e non Mangialavori, chiede a quest’ultimo di presentare insieme una mozione».



«Vogliamo ricordare che la mozione è sempre lì e a noi non resta che attendere le firme di chi veramente crede questa esperienza amministrativa conclusa.

Certo ognuno in vuoto politichese potrà dire ciò che vuole, ma il punto è: firmate o non firmate?

