Il democrat ha avuto la meglio con il 48 per cento dei consensi. Giamborino si fermato al 40, Colelli al 12 per cento.

E’ Antonio Lo Schiavo, esponente del Partito Democratico, notaio, 37enne, il candidato del centrosinistra per le amministrative vibonesi della prossima primavera. Lo hanno deciso le urne delle primarie che hanno visto una straordinaria partecipazione, con ben 5232 votanti.



Lo Schiavo, con 2.491 voti, pari al 48 per cento dei consensi, ha avuto la meglio su Pietro Giamborino che ne ha raccolti 2075, ovvero circa il 40 per cento. In coda Francesco Colelli, candidato di Sel, che ha rastrellato 562 preferenze, pari al 12 per cento.

Lo Schiavo, proveniente dalla Sinistra Giovanile, ma senza ancora all’attivo esperienze di rilievo in politica, è sostenuto da gran parte del Pd vibonese, dall'area che fa capo a Michele Mirabello, segretario provinciale del partito e consigliere regionale e dal deputato del Pd Bruno Censore, fino ad arrivare anche ad esponenti renziani della prima ora come Gianluca Callipo. Il democrat si é attestato su Vibo Marina e Vena Superiore, ma anche nei due seggi del capoluogo.



E’ rimasto indietro di circa 500 voti Pietro Giamborino, ex consigliere regionale, nonché ex consigliere comunale ed ex assessore provinciale, proveniente dalla Dc, dal Partito popolare e dall’ex Margherita. A sostenerlo il presidente della Provincia di Vibo, Andrea Niglia, l’ex presidente della Provincia De Nisi, il segretario generale del sindacato Cisal Francesco Cavallaro, e il sindacato Slai Cobas

A contribuire al grande successo di votanti, anche numerosi esponenti del centrodestra cittadino, in particolare di Forza Italia, Ncd e Udc.

Ora che il centrosinistra ha il suo candidato a sindaco, è il centrodestra a dovere arrivare ad un assetto definitivo. Di sicuro Lo Schiavo dovrà sfidare il magistrato in pensione Elio Costa, già sindaco e che lavora da tempo alla formazione di diverse liste civiche. Ma è pronto per la corsa anche Antonio D'Agostino, scelto da L'Altra Vibo e dal Forum delle associazioni come aspirante primo cittadino del movimento "Cambiamo Vibo”.

Lo Schiavo - "L'eccezionale risultato di ieri testimonia prima di tutto il grande desiderio di rinnovamento della città di Vibo Valentia. È una vittoria che mi riempie di gioia ed orgoglio e che, al tempo stesso, mi consegna l'obbligo d'investire il capitale di fiducia, consegnatomi da quanti hanno creduto in me e nel nostro progetto, nell'obiettivo di portare la coalizione di centrosinistra a vincere la tornata elettorale di primavera. Ringrazio tutti i cittadini vibonesi che in gran numero hanno preso parte alle primarie, dando grande prova di democrazia e partecipazione. È, questa, un'ulteriore prova della solidità e della larga condivisione del nostro progetto che ci proietta con piena legittimazione alla guida della coalizione che batterà il centrodestra a maggio. Ringrazio i due candidati, Pietro Giamborino e Francesco Colelli, che, insieme a me, hanno preso parte alle primarie e insieme a loro, sono certo, costruiremo un unico fronte per conseguire il nostro comune obiettivo: quello di restituire alla città la speranza e la fiducia di una nuova pagina amministrativa, più giusta e più attenta alle esigenze dei cittadini".



di Tiziana Bagnato

Leggi anche:

Primarie a Castrovillari e Vibo, Magorno: ‘Grande partecipazione è un segnale importante’

Primarie Vibo, Mirabello: ‘grande giornata di democrazia, ha vinto la buona politica’

Primarie del centrosinistra a Vibo Valentia: Lo Schiavo vince la sfida con Giamborino