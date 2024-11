I dubbi del consigliere comunale di minoranza. La richiesta sarà formalizzata anche in consiglio nella prossima seduta (quella di oggi è stata rinviata per un guasto al sistema dei microfoni)

Dubbi sulla procedura e sui criteri inerenti la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione del Comune capoluogo, vengono sollevati dal consigliere comunale Giovanni Russo in un’interrogazione rivolta al sindaco Elio Costa.

L'interrogazione sarà pertanto protocollata lunedì e presentata durante il primo consiglio utile. In sostanza, Russo, Considerato che «i componenti il Nucleo di valutazione devono essere scelti tra esperti di elevata professionalità con comprovate competenze, di notoria indipendenza ed esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale» e che «i componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina», interroga il sindaco per sapere se «nella definizione dei criteri, nell’esame dei curricula e nella successiva nomina, sono stati seguiti i requisiti stabiliti dalla delibera Anac n. 12/2013; se - ancora - nell’esame dei curricula e nella successiva nomina, sono stati valutati i conflitti d’interesse e le cause ostative alla nomina».

