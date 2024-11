Il calendario dei lavori è stato esplicato dal segretario Stefano Soriano che ha puntato l'indice sulle emergenze che attanagliano il capoluogo.

Settimana decisiva per il Partito Democratico a Vibo Valentia. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali e, soprattutto, delle primarie del centrosinistra in programma alla metà di febbraio e dalle quali scaturirà il candidato alla carica di primo cittadino.



"Già domani – è stato chiarito in una nota dal segretario cittadino Stefano Soriano - ci sarà un incontro con le forze della costituenda coalizione per definire la partecipazione e la bozza del regolamento per lo svolgimento delle primarie. Il PD cercherà di coinvolgere tutti i partiti e le forze del centrosinistra affinché sin da subito si costituisca un coalizione valida che sia in grado di riconsegnare la città ai cittadini ed al buon governo".



In particolare con SeL "vi è un ragionamento avviato da tempo – è stato sottolineato - e che mi auguro possa nei prossimi giorni concretizzarsi con la partecipazione del partito alle primarie e conseguentemente alla coalizione. In SeL vedo un ottimo interlocutore anche perché proprio come il PD è riuscita in questi anni, valorizzando l'esperienza di tanti, a far crescere anche una nuova classe dirigente".



Vi è inoltre una discussione aperta con Rifondazione Comunista e con una buona parte dell'associazionismo vibonese.



Cruciale l'appuntamento nella sede di Via Argentaria. Nel pomeriggio di Martedì si terrà un assemblea comunale degli iscritti "che ha lo scopo di fare sintesi ed individuare la/le candidatura/e del PD alle primarie che si svolgeranno alla metà di febbraio".



"Gli sforzi che il PD sta facendo per costruire la coalizione e per scegliere il candidato a sindaco in maniera democratica – ha proseguito Soriano - sono tutti nella direzione di un percorso di rinnovamento che il partito si è imposto negli ultimi anni. Il Partito Democratico della città oggi non può più essere un agglomerato di correnti e pensieri sparsi ma deve essere responsabile davanti ai cittadini di offrire una proposta programmatica concreta".



Non è mancato uno sguardo anche alle emergenze della città e alle necessarie soluzioni. Chiari gli obiettivi del Pd: "Una gestione dei rifiuti che vada nella direzione della strategia "rifiuti zero"; una ricostruzione mirata della rete idrica; un ritrovato decoro urbano; una strategia chiara che porti Vibo Marina e le marinate ad essere luogo di attrazione turistica e di snodo verso la zona industriale di Porto Salvo che può e deve essere punto di investimenti; un recupero delle frazioni con il tentativo chiaro di farle sentire un tutt'uno con la città e poi, per ultimo ma non per importanza una maggiore attenzione per i luoghi della cultura e per i beni e le attività culturali in genere.



Il Partito Democratico è su questo, principalmente, che concentrerà la propria attenzione e cercherà nel fare questo di recuperare il rapporto con i cittadini della città e soprattutto delle frazioni".