Studenti in piazza contro il caro biglietto. Circa 2500 i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione che si è conclusa davanti alla sede della Provincia di Vibo Valentia

2500 studenti sono scesi in piazza stamattina a Vibo Valentia per protestre contro l'aumento del biglietto dell'autobus che negli ultimi quattro anni è raddoppiato. Ma quello dell'aumento del costo dei biglietti non è stata la sola ragione che ha spinto gli studenti di tutte le scuole superiori del vibonese a manifestare. Tra i problemi anche l'edilizia scolastica con Istituti che versano in condizioni precarie. Il corteo partito da piazza municipio, scortato dalle forze dell'ordine, ha attraversato le principali vie cittadine per concludersi davanti alla sede dell'amministrazione provinciale di Vibo, dove i ragazzi hanno rivendcato con slogan e striscioni, il sacrosanto diritto allo studio.