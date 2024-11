A promuoverla è Stefano Luciano che promette 'discontinuità' rispetto all'attuale giunta e valorizzazione delle competenze.

VIBO VALENTIA - Primi movimenti in vista delle amministrative del prossimo anno. L’antipasto di <<novità rilevanti>> sullo scenario politico cittadino, da qui a qualche giorno. A giocare d’anticipo, in una partita a scacchi destinata a durare a lungo, Stefano Luciano. Il capogruppo di Azione democratica ha annunciato ieri ai giornalisti, la costituzione della lista “Una città in cammino”, nella sala giunta del municipio.

Da definire, ancora, ovviamente, l’area politica nella quale andrà a confluire la formazione messa in campo dal giovane avvocato. Di sicuro, c’è che << la lista sarà alternativa - ha sottolineato Luciano - all’attuale amministrazione comunale guidata da Nicola D’Agostino>>. Amministrazione rispetto alla quale il leader di AD ha rivendicato di essere stato, sin dal primo momento, << all’opposizione in maniera convinta e seria>>. Non a caso, l’incontro con la stampa è ruotato intorno a tre termini chiave: << Discontinuità, cambiamento, competenze>>.

Per il resto, nessuna preclusione ideologica. << Non è consono – è stato puntualizzato dal fautore del progetto – né alla mia generazione né a quanti hanno a cuore le sorti della città schierarsi in modo preconcetto da una parte o dall’altra. Piuttosto, dobbiamo essere capaci di dire basta alla fuga dei nostri coetanei da questa terra >>. Delineati anche gli obiettivi del percorso che dovrebbe portare il gruppo appena formatosi a definire il proprio organigramma. << Un ruolo fondamentale spetterà alle Marinate a che avranno in Vincenzo Porcelli un proprio rappresentante>>. Suoi compagni di viaggio, saranno Pino Tropeano, Maurizio Mazzotta, Franco Fusca, Alessandro Froia, Foca Monteleone, Maria Rosaria Camillò, Pino Corallini, Nicola Arena e Giuseppe Natale. Al loro fianco, movimenti e associazioni civiche, tra cui la “Marea” di Vibo Marina.

L’idea di precorrere i tempi e gli argomenti della prossima campagna elettorale non comprometterà, nel breve periodo, il lavoro del gruppo consiliare di Azione Democratica, di cui Stefano Luciano è il portabandiera. Né i rapporti con l’Udc con cui Ad è federata. Non a caso, ieri, tanto, Antonio Colloca che il capogruppo centrista Pino Pugliese erano presenti alla conferenza stampa dalla quale è nata la prima lista per le prossime consultazioni amministrative.

Resta valido pure il cantiere istituzionale avviato nei giorni scorsi con il Partito democratico, dal quale è venuta fuori la mozione di sfiducia al sindaco.