La deputata grillina presenta una interrogazione al governo per chiedere interventi straordinari contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta nella provincia di Vibo.

Vibo Valentia – “Dopo l'ennesimo segnale di tipo mafioso a un imprenditore vibonese, occorre intervenire tempestivamente, anche con l'esercito se occorre”. Lo dichiara la parlamentare M5s Dalila Nesci, a seguito dell'atto intimidatorio di cui è stato vittima Giuseppe Bruno Stella, cui ignoti hanno incendiato l'autovettura per la seconda volta in un anno.



Sulla vicenda Nesci ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dell'Interno e della Difesa, affinché venga reso pubblico “un quadro aggiornato sull'inquinamento mafioso nei comuni del Vibonese, contenente i nomi e le vicende degli amministratori coinvolti”, di modo che “la politica impedisca sul nascere casi come quello di Nardodipace”.



“Gli imprenditori del Vibonese devono essere sostenuti dalle istituzioni e difesi dalle pressioni mafiose – conclude la Nesci- Un intervento forte del governo è urgente, per impedire che ci sia una recrudescenza delle intimidazioni mafiose”.