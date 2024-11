“Per discutere e costruire insieme il Pd del futuro” questo il titolo dell'evento che a causa dell'emergenza coronavirus si terrà in videoconferenza

Si terrà domani alla presenza del vicesegretario nazionale del Pd Andrea Orlando la conclusione della Festa Democratica provinciale di Vibo Valentia, svoltasi per forza di cose in versione digitale.

«Il Covid – si legge in una nota - non ha fermato le Feste Democratiche ma nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria si cambia, sfruttando il digitale che diventa un’opportunità di aggregazione».

L’evento, dal titolo “Per discutere e costruire insieme il Pd del futuro”, si terrà in videoconferenza alle ore 11 e potrà essere seguito in diretta Facebook sulle pagine del Partito Democratico di Vibo città e Partito Democratico Vibo Valentia.