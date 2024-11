La data è ufficiale: lo comunica la direzione provinciale di Vibo Valentia

Vibo Valentia – Scelta la data delle primarie del centrosinistra a Vibo Valentia. Si terranno il 22 febbraio. Lo comunica il segretario provinciale del Partito Democratico, il consigliere regionale Michele Mirabello.



“In primavera si voterà in molti comuni del vibonese. In alcune realtà abbiamo qualche criticità, divisioni storiche, per questo abbiamo già avviato una discussione con i segretari di circolo – si legge nella nota diffusa dal Pd di Vibo - Elezioni fondamentali saranno quelle di Vibo città, dove il centrodestra ci lascia un fallimento totale. Abbiamo una responsabilità notevole e una forte classe dirigente dalla quale ripartire. La strada che percorreremo - ha proseguito Mirabello - sarà quella delle primarie. Nel quadro politico che emerge nella città possono essere una grande opportunità. Da stasera avremo un percorso con date e scadenze. Da questo percorso nessuno pensi che si possa tornare indietro in quanto le primarie sono unico strumento per garantire tutti e dare una nostra proposta concreta, una scelta questa che è stata condivisa con tutti i dirigenti. Abbiamo già stilato un regolamento ferreo, di utilizzo, per elettorato attivo: serviranno il tesserino elettorale e carta di identità, avremo inoltre norme precise, ma serve responsabilità”.



“La data in cui si svolgeranno le primarie - conclude la nota - è stato stabilito che sarà il 22 febbraio. Il regolamento sarà poi perfezionato per quanto riguarda tempi di presentazione candidatura e tutto il resto dalle Commissioni competenti. La direzione provinciale ha votato in fine all'unanimità il regolamento che stabilisce la data per le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra”.