Nesci: 'Ancora una volta il governo Renzi dimostra di non considerare affatto le necessità del Sud, specie quelle calabresi'

«Non si può tagliare sulla sicurezza, specie della provincia di Vibo Valentia, in cui è necessario che Stato garantisca l'ordine». È quanto dichiara la deputata M5s Dalila Nesci che, riguardo alla soppressione delle 23 prefetture e questure annunciata dal Viminale, ha presentato un’interrogazione parlamentare.

«Nella scelta delle prefetture e questure da sopprimere e accorpare – continua la parlamentare – non si segue alcun criterio condivisibile. Si era detto, infatti, che la riorganizzazione degli uffici territoriali sarebbe avvenuta tenendo conto dei flussi migratori e dei tassi di criminalità». «Tale impegno – dichiara la deputata – è stato vergognosamente abbandonato dal governo che preferisce tagliare in maniera ragionieristica, senza il minimo rispetto per i cittadini. Prova ne è la decisione di sopprimere anche la prefettura e questura di Vibo Valentia, nonostante sia un territorio martoriato dalla ‘ndrangheta».

Conclude Nesci: «Ancora una volta il governo Renzi dimostra di non considerare affatto le necessità del Sud, specie quelle calabresi, predisponendo un taglio insensato e creando, peraltro, super-prefetture che non avranno organici sufficienti per le esigenze del territorio».