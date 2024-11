La parlamentare M5s Dalila Nesci chiede al governatore regionale Mario Oliverio che si affronti al più presto la grave situazione ambinetale che sta vivendo la città di Vibo Valentia

«Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, convochi immediatamente quel tavolo per affrontare l'emergenza rifiuti che nelle scorse settimane gli avevo proposto». È quanto chiede la parlamentare M5s Dalila Nesci al governatore regionale, in merito alla grave situazione ambientale che vive la città di Vibo Valentia.

«L'emergenza rifiuti – aggiunge la deputata – continua inesorabile, aldilà di vuoti annunci fatti nel tempo. Dal 2013, peraltro, pende una nostra interrogazione sull'impiego di oltre un miliardo di euro inviato dallo Stato in Calabria, mai valso a risolvere i disastri e a eliminare le speculazioni. Ora, però, la convocazione di un tavolo tecnico presso la Presidenza della Regione non è più rinviabile, alla luce dei problemi quotidiani che subisce, per ora senza alcuna soluzione, l'intera cittadinanza».

Nesci conclude: «Invito Oliverio a fare con me una passeggiata per le strade di Vibo Valentia, per verificare di persona la gravità della questione, che necessita di risposte concrete».