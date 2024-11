Le forze dell'area progressista di Vibo Valentia si sono riunite oggi in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma per la prossima primavera, con l'obiettivo di «costruire una coalizione progressista alternativa al governo di centrodestra che guida da decenni la città». L'incontro si è tenuto in serata nella sede del Movimento 5 stelle e vi hanno preso parte, oltre ai pentastellati, anche il Partito democratico, Liberamente progressisti e Umanesimo sociale.

Solo il primo di una serie d'incontri: si è infatti stabilito - è scritto in una nota congiunta - «che nei prossimi giorni le forze promotrici del tavolo si incontreranno nuovamente per arrivare ad una scelta condivisa per la candidatura a sindaco e, nello stesso tempo, per mettere in campo una coalizione che sia la più ampia possibile».

«L’indicazione pervenuta dai rappresentanti dei partiti, dei movimenti e delle associazioni convenute, ha come obiettivo unanimemente condiviso il prosieguo del confronto, con spirito di unitarietà e collegialità, allo scopo di pervenire all’individuazione di un nome che possa sintetizzare al meglio le istanze della coalizione tutta e rappresentare il miglior candidato possibile da contrapporre al centrodestra», conclude la nota.