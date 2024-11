Dopo la querelle nata sulla lista trasversale, un'altra grana nell percorso già accidentato verso le elezioni provinciali del 28 settembre

VIBO VALENTIA - Imprevisti, ma neanche tanto. A poche settimane dalle consultazioni per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio provinciale, sulle ceneri acora fumanti delle polemiche nate in seguito alla presentazione di una lista 'trasversale', composta da candidati di opposte correnti, un nuovo intoppo rischia di cambiare gli assetti interni alle liste in vista dell'appuntamento alle urne del 28 settembre. La Prefettura di Vibo Valentia, nelle scorse ore, ha infatti chiesto la sostituzione di Salvatore Vallone, candidato nella lista di area cuperliana guidata dal primo cittadino di Maierato, Sergio Rizzo. La Prefettura avrebbe agito in considerazione delle due sentenze di incandidabilità emesse nei confronti dell'ex consigliere del comune di Mileto, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2012. Il legale del consigliere - membro anche dell'attuale giunta comunale di Mileto guidata da Domenico Antonio Crupi- sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica relativa allo stato di incandidabilità del suo assistito. (lc)