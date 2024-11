Il Ministro del Senegal, Yaya Abdoul Kane, è stato ricevuto questo pomeriggio dal vicepresidente della giunta Antonio Viscomi

Il Vicepresidente Antonio Viscomi ha ricevuto in visita questo pomeriggio, nella sede della Regione, il Ministro della Poste e Telecomunicazioni del Senegal Yaya Abdoul Kane, accompagnato dall' Ambasciatore in Italia Mamadou Saliou Diouf e da una delegazione. Nel porgere il benvenuto agli ospiti istituzionali- informa una nota dell'Ufficio Stampa della Giunta- , Viscomi ha voluto sottolineare l'importanza delle relazioni, tra i due Paesi, così come con la stessa Calabria che ospita una numerosa comunità senegalese.

L'incontro, improntato alla cordialità, ed al quale ha partecipato anche l' Assessore Franco Rossi, ha toccato in particolare i temi della cooperazione e degli scambi culturali, ma anche delle politiche del territorio per la salvaguardia del paesaggio. Percorsi comuni che potranno vedere quale tramite il sistema della ricerca, quello universitario, delle produzioni, l'agroalimentare, l'innovazione.

Affermata da entrambi i rappresentanti istituzionali la volontà di avviare a partire dall'odierna visita, il confronto ed i contatti utili a definire il quadro nel quale possano essere sviluppate future relazioni. Al termine della visita, il Vicepresidente Viscomi ha fatto dono al Ministro Yaya Abdoul Kane, che ha voluto ringraziare per l'accoglienza riservatagli , di un libro d'arte sulla Calabria.