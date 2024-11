Il presidente del Consiglio regionale della Calabria ha presentato un disegno di legge che prevede il prelievo di un contributo di solidarietà per il biennio 2018-2019 da destinare alle politiche per il diritto allo studio

Drenare 1,2 milioni di euro dai circa 10 milioni che la Regione Calabria spende ogni anno per i vitalizi e le reversibilità, soldi “risparmiati” da girare alla Giunta affinché li investa obbligatoriamente nelle politiche per il diritto allo studio.

È questo il fulcro della proposta di legge regionale presentata dal presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, che prevede una trattenuta sui vitalizi.



La proposta, che reca il titolo "Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abolizione adeguamento Istat", «detta disposizioni - scrive Irto nella relazione illustrativa - in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati e agli altri aventi diritto», ponendosi come obiettivi «la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali».Con il testo normativo, inoltre, si punta ad adeguare l'ordinamento regionale alle direttive impartite, sul tema dei vitalizi, dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, direttive per la cui attuazione, prosegue la relazione illustrativa, la Regione Calabria «è in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto da altre Regioni».

La proposta di legge regionale presentata da Irto stabilisce, all'articolo 1, che «agli importi mensili lordi degli assegni vitalizi (sia nella forma diretta sia nella quota per la reversibilità) erogati dalla Regione Calabria è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà».

La trattenuta sui vitalizi

La trattenuta verrebbe attuata secondo il criterio di progressività per scaglioni sugli assegni per vitalizi: 10% di riduzione per la parte eccedente 2.000 euro lordi mensili fino a 3.500 euro; 12% di riduzione per la parte eccedente 3.500 euro lordi mensili fino a 4.500 euro; 15% di riduzione da 4.500 a 6.000 euro; 20% di riduzione per la parte eccedente 6.000 euro. Il contributo straordinario, però, avrebbe una durata limitata nel tempo e cioè fino al 31 dicembre 2019. Il contributo straordinario di solidarietà è calcolato senza tenere in alcun conto dell'indice di valutazione dell'Istat.

Nuove risorse a favore del diritto allo studio

Secondo la previsione contenuta nella relazione descrittiva della proposta di legge, il risparmio che deriverebbe dall'applicazione di questa norma è quantificato in 1, 2 milioni di euro nel biennio 2018/19. Le risorse così ottenute verrebbero restituite dall'ufficio di presidenza del Consiglio alla Giunta regionale «concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi».

La proposta è stata assegnata alla prima commissione Affari generali e istituzionali del Consiglio regionale per l'esame di merito, e alla seconda commissione Bilancio per il parere.

